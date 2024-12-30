Украинцев предупредили о пуске «Орешника»

Некоторые украинские телеканалы начали транслировать предупреждение о якобы угрозе удара «Орешником» в ближайшие часы. Об этом сообщил в Telegram-канал RT .

«Пишут, что эфир ряда телеканалов взломали хакеры», — отметили в сообщении.

За последние несколько дней это уже не первое предупреждение о воздушной тревоге на всей территории Украины из-за якобы угрозы удара «Орешником». Мониторинговые ресурсы страны сообщали о риске пуска ракеты, призывая людей не выходить из укрытий.

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что никто не сможет сбить выпущенную из российской системы «Орешник» ракету. Он обратился к Западу с предложением в качестве эксперимента выбрать объект для поражения в украинской столице, сосредоточить там силы ПВО и попытаться перехватить новейший снаряд.

По словам Путина, при групповом применении мощность ракеты «Орешник» можно сравнить с использованием ядерного оружия.