Взрывы раздались в Киеве и Киевской области
Взрыв прогремел в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал украинского телеканала «Общественное».
«В Киеве прогремел взрыв», — уточнил канал.
Взрыв также раздался в Васильковском районе Киевской области, сообщило издание «Зеркало недели».
В украинской столице и области работают силы противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в безопасных местах. Издание сообщило, что российские военные атаковали баллистикой из Курской и Брянской областей.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан спуститься в укрытия.
Больше никаких подробностей в публикациях украинских СМИ не приводится.
Кроме того, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
Издание «Украина.ру» сообщило, что российские ракеты повторно поразили цели в Киевской и Сумской областях, взрывы также прозвучали в Черниговской области.
Ранее российские зенитчики перехватили и ликвидировали над акваторией Черного моря два дрона ВСУ самолетного типа.