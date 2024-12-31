Взрывы раздались в Киеве и Киевской области

Взрыв прогремел в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал украинского телеканала «Общественное».

«В Киеве прогремел взрыв», — уточнил канал.

Взрыв также раздался в Васильковском районе Киевской области, сообщило издание «Зеркало недели».

В украинской столице и области работают силы противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в безопасных местах. Издание сообщило, что российские военные атаковали баллистикой из Курской и Брянской областей.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан спуститься в укрытия.

Больше никаких подробностей в публикациях украинских СМИ не приводится.

Кроме того, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Издание «Украина.ру» сообщило, что российские ракеты повторно поразили цели в Киевской и Сумской областях, взрывы также прозвучали в Черниговской области.

Ранее российские зенитчики перехватили и ликвидировали над акваторией Черного моря два дрона ВСУ самолетного типа.