Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — заявил Гусев.

До этого украинские дроны атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, обошлось без пострадавших. В тот же день ВСУ обстреляли белгородское село Архангельское, погибли двое взрослых и подросток.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 15 вражеских дронов в ночь на 22 сентября. Беспилотники сбили на акваторией Азовского моря, а также над пятью регионами страны, в том числе и над Воронежской областью.

За минувшую неделю система «Купол Донбасса» сбила 82 дрона ВСУ над Макеевкой и Донецком. В частности, система подавила дрон, переносящий ударный термобарический заряд, возле одной из донецких больниц.