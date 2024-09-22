Военные за ночь сбили над регионами 15 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 22 сентября ликвидировали 15 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Большую часть дронов уничтожили над акваторией Азовского моря — там военные нейтрализовали шесть БПЛА. Еще четыре аппарата сбили над Ростовской областью и два — над Курской. В Астраханской, Белгородской и Воронежской областях ликвидировали по одному дрону.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВСУ с помощью беспилотников самолетного типа пытались совершить террористическую атаку на российские объекты.

Ранее дежурные средства ПВО сработали в Симферополе. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что в результате ЧП никто из жителей не пострадал.