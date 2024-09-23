Система «Купол Донбасса» за неделю сбила 82 беспилотника ВСУ

ФСБ: «Купол Донбасса» за неделю уничтожил 82 дрона ВСУ над Донецком и Макеевкой

В течение минувшей недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» уничтожила 82 дрона ВСУ над Донецком и Макеевкой. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Противник пытался атаковать объект энергетического комплекса в Куйбышевском районе Донецка. Российские военные перехватили FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами, сообщили в ФСБ.

Также система подавила дрон возле одной из больниц Донецка. БПЛА переносил ударный термобарический заряд.

Взрывотехники ФСБ обезвредили беспилотники и уничтожили боевые заряды на месте, отметили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре удалось избежать.

На минувшей неделе «Купол Донбасса» над Донецком и Макеевкой сорвал 127 террористических атак беспилотников ВСУ. Украинские военные пытались нанести удары по промышленным объектам и детскому саду.