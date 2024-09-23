ВСУ ударили по четырем населенным пунктам Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали многоэтажку и комбайн в Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по четырем населенным пунктам Белгородской области. Во всех случаях обошлось без пострадавших, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе недалеко от села Ясные Зори дрон атаковал движущийся автомобиль. В Грайворонском муниципальном округе беспилотник ударил по работавшему в поле комбайну. Транспортное средство получило повреждения.

Также Гладков рассказал, что результате атаки FPV-дрона в селе Вязовое Краснояружского района выбило стекла и посекло фасад социального объекта. Целью второго БПЛА стала котельная. В Шебекине ВСУ ударили по многоквартирному дому, повредив фасад и остекление.

Ранее стало известно, что власти Белгородской области подготовили различные сценарии развития событий. Среди них есть план на случай гибели губернатора Вячеслава Гладкова.