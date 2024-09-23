Двое взрослых и ребенок погибли в белгородском селе при обстреле ВСУ

Гладков: в селе Архангельское при обстреле ВСУ погибли 2 взрослых и ребенок

В белгородском селе Архангельское три мирных жителя погибли из-за обстрела со стороны Украины. Жертвами агрессии ВСУ стали двое взрослых и ребенок, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток», — подчеркнул он.

По предварительным данным, еще два человека, в том числе ребенок, пострадали. Мальчика с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями скорая увезла в детскую областную клиническую больницу. В ОКБ доставят и мужчину — его ранило в грудь и бедро.

На место ЧП уже выехали сотрудники оперативных служб. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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