Программа 18-24 по набору бойцов младше призывного возраста практически провалилась. В Вооруженные силы Украины записались всего несколько сотен человек, а те что пришли, ведут себя, как дети. Об этом сообщили агентство Reuters .

Средний возраст военнослужащих ВСУ составил 45 лет. Для того, что закрыть дефицит кадров и обновить армию, командование объявило общенациональную кампанию по набору молодых людей в возрасте 18-24 лет. Новобранцев хотели заманить беспроцентной ипотекой, миллионом гривен и соцгарантиями.

Контракты на службу подписали менее 500 человек. Военный советник президента Украины Павел Палиса заявил, что этого недостаточно. ВСУ все еще численно уступают российской армии.

Военный инструктор одной из бригад Александр Мороз сообщил, что проблема не только в количестве, но и качестве. По его словам, большинство молодых людей, которых он обучал, пришли только ради денег.

«На данном этапе они еще дети, большие дети», — сказал он.

Семьи новобранцев начали получать похоронки. Погибла 21-летняя девушка, которая подписала контракт с 72-й бригадой и снялась в рекламе программы 18-24.