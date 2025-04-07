Вместо бургеров и денег в Roblox — похоронки. Сеть заполнили некрологи молодым контрактникам ВСУ
Каждый день в украинском интернете появляется все больше некрологов очень молодым контрактникам, ушедшим на фронт по программе 18-24. Украинское Минобороны обещало им горы бургеров и игровые деньги в Roblox. Вместо этого их матери получили похоронки. Подробности появились в местном Telegram-канале «Укропский фреш».
Первые похоронки 18-24
Авторы сообщили, что в ВСУ уже направили контрактников по программе 18-24. В местных СМИ недавно пропагандисты широко афишировали информацию о вступлении в украинскую армию молодежи.
Прошло немного времени после первого ажиотажа, молодые призывники прошли общевойсковую подготовку и отправились в зону боевого соприкосновения. А потом родителям начали приходить похоронки.
После получения известий о смерти сыновей, родственники начали выставлять в Сети некрологи. Мать молодого бойца Владимира Борисова выложила фотографию сына и некролог. Через несколько дней появился еще один некролог одному из молодого пополнения — Василию Колесниченко.
Число некрологов растет слишком быстро
А потом появились еще несколько сообщений о жертвах геноцида режима Зеленского. Количество некрологов растет в геометрической прогрессии. По информации Telegram-канала, в армию заманивают молодежь, обещая золотые горы. Контракты подписывают даже молодые девушки.
«При этом используют эту молодежь исключительно в качестве штурмовиков. На более профессиональное обучение времени не хватает, а молодость и физические данные позволяют выжать из новых контрактников максимум. После чего киевский режим забывает об их существовании, а родственники ежедневно выкладывают похоронки детям, поверившим в сказки о безбедном будущем», — говорится в сообщении.
В качестве «мотиваторов» украинское министерство обороны использовало бургеры и игровые деньги для игры Roblox. Ролики размещали в социальных сетях, популярных у молодежи. Военные посчитали, сколько чизбургеров можно купить на один миллион гривен и предлагали заработать этот миллион, «защищая Украину».