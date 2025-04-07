Вместо бургеров и денег в Roblox — похоронки. Сеть заполнили некрологи молодым контрактникам ВСУ

Каждый день в украинском интернете появляется все больше некрологов очень молодым контрактникам, ушедшим на фронт по программе 18-24. Украинское Минобороны обещало им горы бургеров и игровые деньги в Roblox. Вместо этого их матери получили похоронки. Подробности появились в местном Telegram-канале «Укропский фреш».

Первые похоронки 18-24

Авторы сообщили, что в ВСУ уже направили контрактников по программе 18-24. В местных СМИ недавно пропагандисты широко афишировали информацию о вступлении в украинскую армию молодежи.

Прошло немного времени после первого ажиотажа, молодые призывники прошли общевойсковую подготовку и отправились в зону боевого соприкосновения. А потом родителям начали приходить похоронки.

После получения известий о смерти сыновей, родственники начали выставлять в Сети некрологи. Мать молодого бойца Владимира Борисова выложила фотографию сына и некролог. Через несколько дней появился еще один некролог одному из молодого пополнения — Василию Колесниченко.