ФСБ задержала жителя Севастополя за госизмену

Правоохранители задержали в Севастополе мужчину, которого подозревают в передаче сведений об объектах Минобороны украинской стороне. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Правоохранители установили, что 20-летний житель Крыма связался с представителями украинской организации, признанной в России террористической. По заданию куратора он передавал противнику данные о военных объектах.

Во время обыска у россиянина нашли компоненты самодельной взрывчатки на основе гексогена массой около килограмма, а также смартфон, в котором сохранилась переписка с представителем украинской стороны. Взрывное устройство севастополец извлек из тайника на территории города.

Ранее сотрудники ФСБ за два месяца пресекли незаконный оборот и переделку оружия 53 регионах. Правоохранители совместно с МВД и Росгвардией задержали 126 человек. Злоумышленники изготавливали боеприпасы и восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия, а затем продавали.