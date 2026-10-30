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    ФСБ задержала жителя Севастополя за госизмену

    Фото: РИА «Новости»

    Правоохранители задержали в Севастополе мужчину, которого подозревают в передаче сведений об объектах Минобороны украинской стороне. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    Правоохранители установили, что 20-летний житель Крыма связался с представителями украинской организации, признанной в России террористической. По заданию куратора он передавал противнику данные о военных объектах.

    Во время обыска у россиянина нашли компоненты самодельной взрывчатки на основе гексогена массой около килограмма, а также смартфон, в котором сохранилась переписка с представителем украинской стороны. Взрывное устройство севастополец извлек из тайника на территории города.

    Ранее сотрудники ФСБ за два месяца пресекли незаконный оборот и переделку оружия 53 регионах. Правоохранители совместно с МВД и Росгвардией задержали 126 человек. Злоумышленники изготавливали боеприпасы и восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия, а затем продавали.

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