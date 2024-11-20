Захарова обвинила главу МИД Австрии Шалленберга во лжи о конфликте на Украине

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что конфликт на Украине длится тысячу лет. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила его в очередном обмане.

Она опубликовала видео выступления министра. Шалленберг заявил об «очень печальной дате». Политик ошибся, заявив, что конфликт на Украине длится тысячу лет. Захарова высмеяла эту оговорку.

«Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — сказала она.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Россия открыта к мирным переговорам, но не допустит заморозки конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дипломатическое урегулирование ситуации на Украине допустили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.