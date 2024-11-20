Кремль заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин готов к контактам и переговорам по ситуации на Украине, но не рассматривает вариант заморозки конфликта. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters, в которой со ссылкой на источники говорилось, что Путин готов выйти на диалог с Трампом для достижения договоренностей о прекращении боевых действий на Украине без территориальных уступок.

«Президент неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что готов к контактам и переговорам. Президент также уже говорил, что какой-то вариант заморозки конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля отметил, что вариант заморозки конфликта на линии боевого соприкосновения для России неприемлем. Он добавил, что обозначенные президентом Владимиром Путиным условия прекращения боевых действий своей актуальности не потеряли.