Осознав, что западный альянс для поддержки Украины почти рухнул, президент Владимир Зеленский решил в 2025 году остановить конфликт дипломатическим путем. Об этом сообщил журнал Al Khaleej .

Зеленский заявил о желании завершить конфликт в следующем году в интервью «Украинскому радио». Он сказал, что предпочел бы сделать это дипломатическим путем. По мнению журналистов из ОАЭ, президент Украины признал тяжелую ситуацию на поле боя и согласился на переговоры не из собственной убежденности в том, что это станет решением проблемы, а скорее из-за угрозы остаться без помощи, ведь альянс его союзников вот-вот разрушится.

«Западная поддержка уже не та, и политическая позиция не осталась последовательной, а полевая ситуация на фронтах не в пользу украинских сил», — заявил автор статьи.

По его мнению, Зеленский на два года запоздал с решением о проведении переговоров. Журналист напомнил, что в апреле 2022 года Россия и Украина составили проект соглашения, но последняя под давлением Запада отказалась от сделки. С тех пор ситуация лишь ухудшилась.

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин. Он допустил возвращение к этой теме, но с учетом обстановки на земле и стамбульских договоренностей.