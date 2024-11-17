Макрон не исключил переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что не исключает возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написало Agence France-Presse .

«Президент Франции сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, когда позволит контекст», — передало агентство слова Макрона.

По мнению французского главы, президент Путин «не готов к переговорам» с Украиной.

Во Франции заявили, что Зеленский «дрейфует к безумию», предлагая создать ядерную бомбу. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что президент Украины начал делать такие заявления после переговоров канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.