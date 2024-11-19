Шольц назвал верным решением переговоры с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал верным решение позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить украинский конфликт и донести позицию Евросоюза. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Бразилии, сообщила немецкая парламентская телепрограмма Phoenix .

«Я хотел бы также сказать, что, на мой взгляд, это было и остается правильным — разговаривать сейчас с российским президентом», — сказал канцлер.

Шольц добавил, что некоторые представители западных стран осудили его из-за этого шага. При этом канцлер подчеркнул, что позиция российского лидера по украинскому конфликту не изменилась, отметив, что это «неприемлемо».

Ранее кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек заявил, что в случае избрания главой правительства поставит Украине крылатые ракеты Taurus. Шольц же выступал против такой передачи, отмечая, что подобный шаг приведет к эскалации конфликта.