«Делают все возможное». Пушилин — о борьбе врачей за жизнь раненых сотрудников НТВ
Пушилин: врачи работают над стабилизацией состояния раненых сотрудников НТВ
Врачи продолжают бороться за жизнь раненных в Горловке сотрудников НТВ. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин получили тяжелые минно-взрывные травмы.
«Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния», — написал Пушилин.
Представители НТВ ранее сообщили, что пострадавших начали оперировать. Там также добавили, что третьим раненым оказался офицер сопровождения.
Корреспондент, оператор и военный получили ранения в поселке Гольмовский при выполнении профессиональных обязанностей. Глава Горловки Иван Приходько сообщал, что населенный пункт попал под удар ВСУ.