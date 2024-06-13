«Делают все возможное». Пушилин — о борьбе врачей за жизнь раненых сотрудников НТВ

Пушилин: врачи работают над стабилизацией состояния раненых сотрудников НТВ

Фото: РИА «Новости»

Врачи продолжают бороться за жизнь раненных в Горловке сотрудников НТВ. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин получили тяжелые минно-взрывные травмы.

«Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния», — написал Пушилин.

Представители НТВ ранее сообщили, что пострадавших начали оперировать. Там также добавили, что третьим раненым оказался офицер сопровождения.

Корреспондент, оператор и военный получили ранения в поселке Гольмовский при выполнении профессиональных обязанностей. Глава Горловки Иван Приходько сообщал, что населенный пункт попал под удар ВСУ.

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