Президент Украины Владимир Зеленский больше заинтересован в привлечении инвестиций, чем защите своих городов. Советник экс-президента Леонидо Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин заявил об этом на своем YouTube-канале .

Украинская армия столкнулась со снарядным голодом, но больше не может рассчитывать на поставки США. Европа же, по словам Соскина, надеется заработать на помощи.

«То есть Зеленский может вздохнуть спокойно. У него до конца 2026 года будут и деньги, и оружие. Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже [безразлично], потому что они уже привыкли — одним городом больше, одним меньше, это вообще не имеет уже значения», — сказал политолог.

Соскин обвинил Зеленского в том, что он игнорирует проблемы обеспечения ПВО. Пока 10 областей Украины находились под непрекращающимися обстрелами, почти весь Киев выживал без тепла, канализации и водоснабжения, президент вел переговоры о производстве беспилотников и снарядов для мнимой победы вместо того, чтобы позаботиться о стране.

Ранее издание Politico сообщило о возможном вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году до проведения необходимых реформ. Американский журналист Томас Фази предупредил о фатальных последствиях такого решения.