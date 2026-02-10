Президент Украины Владимир Зеленский обсудил проблемы в работе системы противовоздушной обороны с высокопоставленными военными. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником генштаба Андреем Гнатовым и главой минобороны Михаилом Федоровым. В сфере украинской ПВО наметилось много изменений.

«В некоторых регионах практически полностью реорганизуется работа команд — перехватчиков, мобильных огневых групп и всего компонента ПВО малой дальности. Но это лишь один из элементов обороны, который нуждается в изменениях, и изменения грядут», — сказал глава киевского режима.

Среди важных вопросов, которые разработают военные структуры, организация контроля за снабжением дронами, оружием и личным составом подразделений на фронте. Кроме того, планируется обучить людей и пополнить бригады ВСУ.

Ранее в Китае сообщили, что США загнали Зеленского в угол, вынуждая выбирать между продолжением конфликта и исчерпанием всех ресурсов или же согласиться на компромисс, оказавшись «пригвожденным к позорному столбу».