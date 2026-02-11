В США назвали безумием планы ускорить вступление Украины в ЕС

Идею ускорить вступление Украины в Евросоюз до завершения всех реформ назвали безумием. Такое мнение высказал американский журналист Томас Фази в соцсети X .

«Безумие. Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС», — написал Фази.

Своим сообщением журналист прокомментировал публикацию издания Politico о том, что ряд европейских стран обсуждал вариант пригласить Украину в объединение до того, как Киев выполнит весь набор условий для членства. По данным издания, речь шла о беспрецедентной схеме, которая предполагает частичное членство уже в следующем году.

Собеседники портала заявили, что проект получил неофициальное название «Обратное расширение». Журналисты пояснили, что такая модель допускает прием страны на ранней стадии выполнения критериев, а не после полного их закрытия.