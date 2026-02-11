В Харьковской области объявили ЧС из-за блэкаутов

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за частичных блэкаутов и масштабных отключений отопления. Об этом в телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Региональные власти на заседании комиссии по вопросам топливно-энергетического баланса и ЧС обсудили сложившуюся непростую ситуацию в энергетике.

«Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковщины, чрезвычайной ситуацией регионального уровня», — написал Синегубов.

Власти региона также планируют обратиться к кабмину Украины с просьбой приобщить Харьковскую область к правительственному проекту «Светлодом». В рамках программы жителям прифронтовых территорий государство может направить средства на закупку аккумуляторов, генераторов и другого энергооборудования.

Насколько эффективным окажется этот проект неизвестно. Ранее в Польше связали масштабные блэкауты на Украине с перегрузкой энергосистемы и коррупцией. Деньги, направленные Киевом на восстановление поврежденной инфраструктуры, банально разворовывали.