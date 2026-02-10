План беспрецедентный: ЕС задумал частично принять Украину уже в 2027 году. Но ради чего?

Евросоюз разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к частичному членству Украины уже к 2027 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Согласно новому подходу, Киев получит место за столом переговоров ЕС до проведения всех реформ, необходимых для полноправного членства.

Источники издания неофициально называют последнюю версию плана «обратным расширением», поскольку она предполагает вступление страны в начале процесса выполнения критериев, а не в конце.

Европейские чиновники отмечают, что такой шаг даст Украине время на завершение преобразований и снизит риск того, что Киев отвернется от Запада. Идея «раннего этапа» может кардинально изменить подход объединения к принятию новых стран.

Ранее в Евросоюзе неоднократно заявляли о поддержке европейской перспективы Украины, но подчеркивали необходимость глубоких реформ, которые требуют больше времени, чем один год.