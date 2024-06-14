Очередные взрывы прогремели в Киеве

«В Киеве слышны взрывы», — сообщили находившиеся в городе корреспонденты.

О взрывах в столице стало известно в 10:18, после объявления воздушной тревоги по всей Украине. Спустя три минуты журналисты сообщили о громких звуках в Хмельницкой области.

Всеобщую воздушную тревогу 14 июня объявляли не менее трех раз. Ночью взрывы прозвучали в окрестностях Харькова, городе Запорожье, утром — в Киеве и Хмельницкой области.

США отказались отдавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, задействованные в Польше. Их использовали в качестве средств ПВО. Украинские власти задумались о запуске собственного производства. Дипломат Оксана Маркарова заявила, что важно заняться, как минимум, выпуском комплектующих.