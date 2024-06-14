Взрывы прогремели в двух областях Украины

Утром на Украине повторно объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в окрестностях Киева и на территории Хмельницкой области, сообщило издание «Общественное».

Около шести часов утра, сразу после объявления воздушной тревоги, громкие звуки прогремели в Хмельницкой области. Очевидцы сообщили о взрывах. Примерно в это же время грохот услышали в столице.

«В Киеве был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — сообщили корреспонденты издания.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины засекли в Киевской области скоростную воздушную цель, которая направлялась на юго-запад. К семи часам утра по всей стране отменили сигнал об опасности.

Воздушную тревогу 14 июня объявляли дважды, первую — около трех часов ночи. Тогда серию взрывов слышали в Хмельницкой области, городе Запорожье и под Харьковом.