Украина захотела производить ПВО Patriot | 360°

Мир 25 апреля 2024, 15:33 Украина захотела производить ПВО Patriot Посол Украины в США Маркарова: Киев планирует производить системы Patriot Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Украина рассмотрит вопрос производства систем противовоздушной обороны Patriot на своей территории, чтобы закрыть небо. Об этом на брифинге заявила киевский посол в США Оксана Маркарова, ее слова привело РИА «Новости».

«Не обойтись без того, чтобы Украина самостоятельно производила как минимум значительную часть составляющих. В идеале как максимум — чтобы мы делали уже завершенный и готовый продукт, без этого не обойтись», — заявляла она.

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Авторы агентства напомнили, что еще летом 2023 года немецкая компания Rheinmetall выражала намерение открыть на Украине бронетанковый завод, однако с тех пор все это так и осталось словами.

«Запад также вряд ли сможет увеличить выпуск требуемых ВСУ систем ПВО, да и остается открытым вопрос эффективности Patriot против российских ракет», — добавили они.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз и НАТО надавили на Грецию и Испанию ради передачи Украине систем ПВО.