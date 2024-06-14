Второй раз за сутки воздушную тревогу объявили по всей Украине

Во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила о ракетной опасности.

«Скоростная цель в Киевской области! Курс юго-западный! Предположительно „Кинжал“», — заявили военные.

Около шести часов утра воздушную тревогу объявили сначала в Харьковской, затем в Черкасской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой и остальных областях Украины. К 06:05 она действовала по всей стране.

Особый режим 14 июня ввели второй раз. Всеобщую тревогу объявляли около трех часов ночи. Несколько взрывов слышали в Хмельницкой области, городе Запорожье и вблизи Харькова, сообщило издание «Общественное». Один громкий звук прогремел за пределами Киева.

В России отразили несколько атак БПЛА. Дроны сбили в Ростовской, Курской и Воронежской областях.