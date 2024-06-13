США отказались отбирать Patriot у Польши ради Украины

Пентагон: ЗРК Patriot не будут снимать с боевого дежурства в Польше ради Украины

Соединенные Штаты не планируют снимать зенитно-ракетные комплексы Patriot с боевого дежурства в Польше для их передачи Украине. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Не будет никаких изменений в покрытии Польши нашими Patriot», — подчеркнул Остин.

Он добавил, что ему пока нечего сказать о поставках новых ЗРК Patriot на Украину.

Белый дом не станет рисковать и не будет отправлять ВСУ указанные комплексы, несмотря на обещания, заявил ранее политолог Евгений Михайлов. Чтобы сдержать наступление российских войск, Украине потребуются десятки Patriot, добавил он.