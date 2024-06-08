Дрон-камикадзе ВСУ застрял в окне дома в белгородском селе
Оперативные службы оцепили дом в селе Малиновка Белгородского района из-за застрявшего в окне украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что прилетевший со стороны Украины беспилотник атаковал частный дом и застрял в окне. Так как летательный аппарат не взорвался, оперативные службы приняли все меры безопасности.
Гладков подчеркнул, что во время атаки в помещении никого не было. Угрозы для соседних домов беспилотник не представляет.
На время работы саперов здание опечатали, территорию оцепили по периметру и выставили дежурных, чтобы никто не подходил к зданию близко из-за сохраняющейся угрозы взрыва.
Прилетевшие со стороны Украины беспилотники за пятницу, 7 июня, атаковали три автомобиля в Белгородской области.
Первой попала под удар машина семьи, выехавшей из села Новопетровка Валуйского городского округа. После удара и взрыва дрона погибла взрослая дочь водителя. Отца и мать забрали в больницу прибывшие на место медики.
Еще одним пострадавшим стал владелец машины, проезжавший село Байцуры. Беспилотник атаковал транспортное средство во время движения. Но мужчина успел выбраться и даже добрался до дома, куда вызвал врачей. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию, но от госпитализации мужчина отказался.
Третий беспилотник атаковал припаркованный автомобиль около села Петровка Белгородского района. В салоне в тот момент никого нет было. Но все пострадавшие транспортные средства полностью сгорели.