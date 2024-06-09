Ракету «Нептун» и два беспилотника сбили над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два беспилотника

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны уничтожили ракету «Нептун» и два беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО уничтожили одну ракету „Нептун-МД“ и два БПЛА над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что ПВО сбила несколько воздушных целей над Новооскольским городским округом. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В селе Песчанка в одном частном доме и в одном коммерческом объекте выбиты окна. Осколки посекли два автомобиля. В поселке Прибрежный повреждение получило остекление в подъездах двух многоквартирных домов. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Подворовой обход продолжается», — добавил он.

Утром в воскресенье силы ПВО также сбили один дрон ВСУ в Белгородской области.

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