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    ВС России за октябрь 14 раз поразили электроподстанции ВПК Украины

    Фото: 360.ru

    Российские военные за октябрь 14 раз нанесли удары по электроподстанциям, снабжающим военно-промышленный комплекс Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» на основе данных Минобороны.

    Подстанцию Киевскую поразили 2 и 14 октября, Новокиевскую 22 и 30 октября. Объекты обеспечивали электроэнергией работу предприятий военно-промышленного комплекса украинской столицы и области.

    Также удары нанесли по электроподстанциям Нивки, Кочеток, Залютино, Светлое, Луцк-Северная, Житомирская и другим в Житомире, Колодном, Ковеле и Каменце-Подольском.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская армия продолжает атаковать объекты ВПК на Украине. Массированные удары идут постоянно.

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