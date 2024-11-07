На Западе подготовили более 20 тысяч бойцов ВСУ в 2024 году

NV: страны Запада с 2022 года подготовили более 100 тысяч солдат для ВСУ

В странах Запада прошли подготовку около 20 тысяч украинских военных в 2024 году. Об этом сообщило издание New Voice со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«Около 20 тысяч украинских военных прошли обучение на территории стран-партнеров в течение 2024 года. При этом [с февраля 2022 года] подготовку за рубежом прошли более 100 тысяч военных», — говорится в материале.

По словам начальника главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексея Тарана, в процессе подготовки бойцов участвовала коалиция из 34 государств, на территории которых создали порядка 170 штабов.

В Евросоюзе, начиная с октября 2022 года, действует тренировочная миссия EUMAM Ukraine. Основные базы для тренировок расположены в Германии и Польше.

Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Владимир Куприянюк заявил, что НАТО готовится к открытому вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией.