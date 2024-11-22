Президент России Владимир Путин обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине и объявил о применении баллистической ракеты «Орешник». Читатели французской газеты Le Figaro пришли в восторг от его речи.

«Путин производит здесь фурор. Надо сказать, что в его заявлениях гораздо больше класса и стиля, чем у европейских лидеров. <…> Никаких нотаций, никакого нытья, никакого „моя система лучше других“», — заявил интернет-пользователь с ником tarte au marron.

Expat62 услышал в обращении президента четкий сигнал западным лидерам. По его мнению, политики его усвоили. Анонимный читатель заявил, что не хотел бы вступать в прямой конфликт с Россией, потому что русские, по его мнению, очень сильны.

Комментатор DeepOcean уличил Украину в намеренной эскалации напряженности ударами западным оружием по России. По его мнению, президент Владимир Зеленский хотел таким образом вовлечь НАТО, Евросоюз и Великобританию в вооруженное столкновение.

Тем временем информация о ракете «Орешник», о применении которой объявил Путин, появилась в «Википедии». Данные сервиса Google Trends показали, что эта тема стала самой обсуждаемой во всем мире.