Западные СМИ увидели «зловещую угрозу» в обращении Путина

Президент России Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на дальнобойные удары по объектам на территории страны. Он рассказал об испытании новейшей баллистической ракеты «Орешник». Его речь стала предупреждением для Запада, сообщила газета The New York Times .

«Путин заявил то, что, по всей видимости, представляет собой зловещую угрозу западным союзникам Украины: „Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов“», — заявил автор статьи.

Журналисты расценили тон, с которым выступил российский президент, угрожающим. Они обратили внимание, что он адресовал свое обращение военным, гражданам страны и тем, кто продолжает питать иллюзии о стратегическом поражении России.

Предупреждение Западу в словах Путина услышало агентство Reuters. Оно сообщило, что президент сообщил об испытательном пуске ракеты «Орешник» и пригрозил новыми ударами.

Агентство Associated Press рассказало, что Путин сделал акцент на бесполезности американских средств ПВО против «Орешника». По словам журналистов, президент пригрозил использовать эту ракету для атаки на любого украинского союзника.

На заявление Путина отреагировал Белый дом. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер сказала, что применение Россией «Орешника» не изменит стремление США помогать Украине.