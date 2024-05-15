Оборона ВСУ начала «сыпаться» на Сватовско-Купянском направлении | 360°

15 мая 2024, 14:32
Оборона ВСУ начала «сыпаться» на Сватовско-Купянском направлении
Ганчев: ВСУ стягивают резервы на Сватовско-Купянском направлении
Украинская оборона на Сватовско-Купянском направлении начала «сыпаться». ВСУ приходится подтягивать туда другие подразделения. Об этом рассказал РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Оборона укронацистов сыпется со всех сторон, что, в частности, вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений», — отметил он.
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В среду, 15 мая, стало известно об освобождении села Работино. Запорожский населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Днепр».
А бойцы «Севера» освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы. Российские войска смогли продвинуться вглубь обороны Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Из-за успешных действий России ВСУ начали перебрасывать в регион помощь в виде танков Leopard. На востоке Часова Яра украинские боевики оказались в оперативном окружении.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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