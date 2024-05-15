ВС России освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области | 360°

Важное 15 мая 2024, 13:18 ВС России освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области Минобороны: ВС России взяли под контроль Глубокое и Лукьянцы под Харьковом РИА «Новости»

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Российская группировка войск «Север» выбила боевиков ВСУ из населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области и установила контроль над этими территориями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Войска продвинулись вглубь обороны украинской армии. Бойцы атаковали противника в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области.

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ВС России также отразили три контратаки ВСУ около сел Глубокое и Старица.

Ранее украинские военные на фоне наступления российских войск начали перебрасывать на Харьковское направление боевиков и танки Leopard. Командование ВСУ направило в этот район три бригады из Часова Яра. Военнослужащие ночью оставили свои позиции на окраинах города.