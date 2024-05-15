ВСУ перебросили боевиков из Часова Яра в Харьковскую область | 360°

Важное 15 мая 2024, 09:23 ВСУ перебросили боевиков из Часова Яра в Харьковскую область ТАСС: украинское командование направило военных из Часова Яра под Харьков РИА «Новости»

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Украинские войска на востоке Часова Яра оказались в оперативном окружении, территория находится под полным огневым контролем ВС России. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах ДНР.

На этом участке ВСУ несут большие потери. Источник издания добавил, что украинское командование также приняло решение перебросить личный состав трех бригад из Часова Яра под Харьков.

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«Сейчас из Часова Яра мобилизованные 95-й, 46-й и 82-й бригад отправлены под Харьков», — отметил собеседник агентства.

По его словам, украинские боевики ночью покинули ряд позиций к югу и юго-востоку Часова Яра.

Ранее секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Роман Костенко заявил, что российские войска могут находить слабые места в обороне ВСУ и перебрасывать туда военных. ВС России также имеют возможность растянуть войска по всей линии боевого соприкосновения.