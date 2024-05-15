ВСУ начали перебрасывать танки Leopard на Харьковское направление | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 10:08 ВСУ начали перебрасывать танки Leopard на Харьковское направление Рогов: ВСУ перебрасывают танки Leopard под Харьков Klaus-Dietmar Gabbert/dpa / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины перебрасывают немецкие танки Leopard на Харьковское направление на фоне продвижения российских войск. Об этом РИА «Новости» рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

«Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на Харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard-1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90», — сказал он.

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По его словам, украинские военные пытаются любыми способами спасти ситуацию. ВСУ перебрасывают на Харьковское направление все, что могут «наскрести и найти». В том районе заметили сразу четыре украинские бригады. Главное столкновение на Харьковском направлении еще впереди, рассчитывать «на легкую прогулку» не стоит, резюмировал Рогов.

Как сообщил ТАСС, ссылаясь на собеседника в силовых структурах ДНР, боевиков ВСУ на востоке Часова Яра взяли в оперативное окружение. Территория оказалась под полным огневым контролем российской армии.