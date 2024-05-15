Российские войска освободили село Работино | 360°

Важное 15 мая 2024, 13:18 Российские войска освободили село Работино Минобороны: ВС России освободили запорожское село Работино РИА «Новости»

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Вооруженные силы России освободили село Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Днепр». Они нанесли поражение технике и живой силе врага в районах Малой Токмачки, Никополя и Золотой Балки.

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Потери Вооруженных сил Украины составили до 25 военнослужащих. Противник лишился двух автомобилей и гаубицы М777 американского производства.

Группировка войск «Север» ВС России освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Российская армия отразила три контратаки ВСУ близ сел Старица и Глубокое.