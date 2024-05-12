Обломки ракет ВСУ упали на парковку и повредили крыло МТРК в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 13:55
Обломки ракет ВСУ упали на парковку и повредили крыло МТРК в Белгороде
Белгородский МТРК «Сити Молл» заткрылся после попадания обломков ракет ВСУ
Парковку и кровлю одного крыла многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» повредили обломки сбитых над Белгородом украинских ракет. Об этом сообщил Telegram-канал интернет-издания Go31 со ссылкой на пресс-службу площадки.
Собеседники пояснили, что один из обломков упал на парковку, другой пробил крышу над магазином «Порядок» в Белом крыле.
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«Никто не пострадал. Службы быстрого реагирования закончат свою работу, и мы приступим к устранению последствий», — заявили в пресс-службе.
В организации добавили, что на некоторое время комплекс закроют для посещения.
Минобороны сообщило, что в ходе обстрела Белгорода со стороны украинских боевиков над городом сбили шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда реактивной системы залпового огня Vampire и два реактивных снаряда «Ольха». Обломки одной из «Точек-У» повредили здание жилого дома.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате попадания обрушился подъезд с первого по 10 этаж.
В оперативных службах уточнили, что разрушены 16 квартир. По последним данным, количество пострадавших при обрушении здания достигло 20 человек. Спасатели вытащили из-под завала 12 жильцов, включая двух детей.
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