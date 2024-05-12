При обрушении подъезда дома в Белгороде пострадали 20 человек | 360°

Важное 12 мая 2024, 13:58 При обрушении подъезда дома в Белгороде пострадали 20 человек ТАСС: число пострадавших при обрушении в доме в Белгороде достигло 20 человек РИА «Новости»

Читать 360 в

В Белгороде растет число пострадавших при обрушении подъезда жилого дома на Щорса. По последним данным, травмы получили 20 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сегодня ВСУ устроили массированный обстрел Белгорода, применив ракеты «Точка-У» и реактивные снаряды «Ольха» и RM-70 Vampire.

Реклама

ПВО уничтожила шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда Vampire и два реактивных снаряда «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повредили жилой дом, заявляли ранее в Минобороны.

В результате в здании обрушился целый подъезд — с 10-го по первый этаж. Примерно через час после ЧП произошло повторное обрушение — рухнул чердачный этаж с крышей, который изначально устоял, травмы при этом получили три спасателя. Эти данные подтвердили в МЧС.