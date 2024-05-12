Обрушилось 16 квартир. Взрыв повредил почти весь дом на Щорса в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 13:19 Обрушилось 16 квартир. Взрыв повредил почти весь дом на Щорса в Белгороде После удара ВСУ в многоэтажке в Белгороде обрушилось 16 квартир РИА «Новости»

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Взрыв повредил почти весь жилой многоэтажный дом на улице Щорса в Белгороде. По данным оперативных служб, в здании обрушилось 16 квартир, сообщил ТАСС.

По факту обстрела Белгорода возбудили дело о теракте. В СК сообщили о погибших и пострадавших в результате обрушения подъезда дома. Этажи рухнули после прямого попадания снаряда, уточнял ранее губернатор области Вячеслав Гладков.

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Примерно через час после обстрела в доме обрушились чердачный этаж и крыша подъезда. По предварительным данным, в этот момент волонтеры и спасатели, которые проводят поисковую операцию, не пострадали.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в больницы после случившегося направили 17 человек, уточнило РИА «Новости».