Ранним утром в воскресенье беспилотники ВСУ совершили массированный и продолжительный налет на Закамскую зону Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Получили повреждения объекты в промзоне и жилой дом в Нижнекамске.

«Его жителей эвакуировали. Организованы два пункта временного размещения», — отметили в пресс-службе.

Как сообщил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев, при атаке пострадали три мирных жителя.

«Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице», — отметил чиновник. Он добавил, что угрозы жизни раненых нет.

Ранее в Ростовской области при атаке БПЛА погиб главный инженер таганрогской электроподстанции. Еще пять человек пострадали.