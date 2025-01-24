Обломки беспилотника рухнули на дом под Рязанью, вспыхнул пожар

Системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале .

«В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом», — написал он.

Вспыхнул пожар, но его оперативно потушили. Обошлось без пострадавших и жертв. Губернатор поручил оказать семье необходимую помощь.

Он также уточнил, что в Рязани продолжается работа по устранению последствий воздушной атаки. Малков подчеркнул, что находится на своем рабочем месте, и все соответствующие структуры получили необходимые поручения. Власти оценят материальный ущерб после налета украинских дронов.

Украинские боевики в ночь на 24 января атаковали российские регионы с помощью 121 дрона. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в регионе в результате падения обломков БПЛА пострадало остекление в нескольких квартирах одного из домов. На месте ЧП работают оперативные службы. Также попытку атаки беспилотников отразили в Новой Москве и Подмосковье.