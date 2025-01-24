Гусев сообщил о последствиях отражения атаки БПЛА под Воронежем

В результате падения обломков беспилотников минувшей ночью пострадало остекление в нескольких квартирах одного из домов в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из городских округов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников», — отметил он.

Глава области подчеркнул, что из-за атаки БПЛА никто не пострадал. На месте ЧП работают оперативные службы.

Украинские боевики в ночь на 24 января попытались ударить по российским регионам с помощью 121 дрона. Атаки засекли над Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, а также в Крыму, Москве и Подмосковье.

Утром еще два беспилотника нейтрализовали в Ленинградской области — в районе поселка Оредеж. Губернатор региона Александр Дрозденко подчеркнул, что пострадавших в результате случившегося нет.