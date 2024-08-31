Обезьяна с гранатой. Как именно ВСУ сбили собственный истребитель F-16

Плохо обученные украинские военные совершили ошибку при передаче данных о воздушной цели на пусковую установку. Эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов объяснил ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, как система ПВО сбила собственный истребитель F-16.

Собеседник 360.ru объяснил, что противовоздушная оборона — это комплексное решение. В этой системе задействованы разные компоненты, в том числе распределение зон, определение приоритетных целей, включение устройства «свой — чужой», оповещение о дальнем приближении ракетной опасности или авиационной опасности.

«Когда обезьяна с гранатой, а по-другому об этой ситуации трудно говорить. Серьезная техника доверена не до конца профессионально обученным коллективам», — сказал он.

И вот при переходе уже от общей системы ПВО на пусковую установку и произошел сбой. Они его, судя по всему, сопоставили с той ракетой, которая приближалась к ним.

По словам Насонова, сбитый расчетом зенитного ракетного комплекса Patriot истребитель взлетел для того, чтобы выпустить системы, которые уничтожили бы российские ракеты. Он допустил, что переданный на пусковую установку сигнал оказался неточным.

«Это говорит о чем? Что организованности, обученности и скоординированности действий, нет. Следующее — они не готовы к нашим массовым пускам. У них в это время начинается паника, дрожь в коленках и целый ряд других каких-то моментов, которые полностью исключают возможность правильного боевого применения всех скоординированных систем», — сказал он.

Массированная атака произошла 26 августа. Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил крушение истребителя F-16 и гибель летчика. По одной из версий, его сбила украинская ракета.