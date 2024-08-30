Мирошник назвал уничтожение F-16 из Patriot достойным началом для «вундерваффе»

Украинские военные сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot собственный истребитель F-16. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале сравнил бойцов Вооруженных сил Украины с бедуинами.

«Достойное начало для нового „вундерваффе“ в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой», — сказал он.

Мирошник в шутку обвинил украинских зенитчиков в жадности. Он напомнил, что российские военные могли получить за уничтожение истребителя премию, но лишились такой возможности.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что украинские силы ПВО сбили собственный истребитель F-16 из ЗРК Patriot. Она объяснила это дискоординацией войск и пожаловалась, что командование решило переложить вину на пилота.