Чудо-оружие в руках бедуинов. Дипломат пошутил о сбитом ВСУ истребителе F-16

Мирошник назвал уничтожение F-16 из Patriot достойным началом для «вундерваффе»

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot собственный истребитель F-16. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале сравнил бойцов Вооруженных сил Украины с бедуинами.

«Достойное начало для нового „вундерваффе“ в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой», — сказал он.

Мирошник в шутку обвинил украинских зенитчиков в жадности. Он напомнил, что российские военные могли получить за уничтожение истребителя премию, но лишились такой возможности.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что украинские силы ПВО сбили собственный истребитель F-16 из ЗРК Patriot. Она объяснила это дискоординацией войск и пожаловалась, что командование решило переложить вину на пилота.

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

Комары, птицы и болота. Где и как можно подхватить лихорадку Западного Нила

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте