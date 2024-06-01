Новая серия взрывов прогремела в Белгороде

Более 20 взрывов прогремели в Белгороде после объявления ракетной опасности

Серия взрывов вновь прозвучала вечером 1 июня в Белгороде. В городе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале . Также оповещения разослало МЧС России по Белгородской области.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — передали в министерстве.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в Белгороде раздались более 20 взрывов. В небе были видны взлеты ракет противовоздушной обороны, через громкоговорители жителей предупреждали о ракетной опасности, звучала сирена.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал позже Гладков.

В результате обстрела прямым попаданий в здания зафиксировано не было. В районе Центрального рынка в Белгороде и в селе Таврово Белгородского района упали осколки. Предварительно, пострадавших и погибших нет.

Ранее две украинские «Точки-У» и три дрона сбили над Белгородской областью. До этого боевики обстреляли села Беленькое и Новая Таволжанка. Повреждения получили дома, жители двух населенных пунктов остались без света.