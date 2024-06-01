Две украинские «Точки-У» и три дрона сбили над Белгородской областью

МО: системы ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» и три дрона под Белгородом

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали две тактические ракеты «Точка-У» и три беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Украинские боевики пытались ударить по России 1 июня — в День защиты детей.

«Дежурными средствами ПВО две тактические ракеты ТРК „Точка-У“ и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и один БПЛА над территорией Брянской области», — передали в оборонном ведомстве.

Российские территории регулярно оказываются под огнем ВСУ. Ранее боевики обстреляли село Беленькое в Борисовском районе Белгородской области. Повреждения получили семь частных домов. До этого очередная атака со стороны Украины лишила света жителей сел Новая Таволжанка и Архангельское в регионе.