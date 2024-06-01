Семь домовладений в белгородском селе Беленькое пострадали при обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли село Беленькое в Борисовском районе Белгородской области. Раненых нет. Повреждения зафиксировали в семи частных жилых домовладениях, информировал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он уточнил, что в домовладениях выбило окна, посекло крыши, также пострадали хозяйственные постройки. На месте трудятся представители оперативных служб. В селе продолжается подомовой обход.

До этого Гладков сообщил об ударе украинских боевиков по селу Мокрая Орловка с применением FPV-дрона. В результате его падения и детонации в одном частном жилом домовладении выбило окна и посекло крышу, также пострадал легковой автомобиль.

Ночью очередная атака ВСУ лишила света жителей сел Новая Таволжанка и Архангельское.