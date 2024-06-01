Остались без света. Украинские боевики повредили ЛЭП в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Фото: РИА «Новости»

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за повреждения линий электропередач без света оказались жители двух населенных пунктов — Новой Таволжанки и Архангельского.

«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — подчеркнул губернатор.

Над Белгородом раздалось около 20 взрывов. В городе запустили сирены ракетной опасности, работают средства ПВО.

Ранее Гладков сообщил, что украинские боевики использовали беспилотник для удара по объекту энергетической инфраструктуры Белгородской области.

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