Представитель США на заседании по Старобельску призвала к прекращению огня

Зампостпреда при ООН: США следят за сообщениями о ситуации в Старобельске

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что власти страны следят за ситуацией в Старобельске. Об этом она сообщила на заседании Совбеза в связи с атакой ВСУ по общежитию, написал ТАСС .

«Мы следим за сообщениями о погибших и раненых в Луганске минувшей ночью. Многие вопросы относительно этой атаки остаются без ответа», — сказала дипломат.

Брюс также призвала к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня. По ее словам, это позволит достичь прочного переговорного завершения украинского конфликта.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал удар ВСУ по старобельскому колледжу военным преступлением киевского режима, проявлением его трусливой и террористической сущности. Дипломат подчеркнул, что на Западе замалчивают киевские теракты.

При атаке ВСУ в общежитии колледжа погибли шесть человек, ранения получили 39 детей от 14 до 18 лет.